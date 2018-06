Rugnummer zeven ligt in Engeland klaar voor Ronaldo

Patrick Kluivert ontkent dat hij aan de slag gaat in Schotland. De oud-spits zou op gesprek gaan bij St. Mirren, maar de oud-voetballer stelt dat hij niet heeft gesolliciteerd en dat ook niet van plan is. (De Telegraaf)

Gaston Salasiwa heeft zijn laatste wedstrijd voor Almere City FC gespeeld. De middenvelder kon met de club geen akkoord bereiken over een nieuwe verbintenis en geniet interesse uit Europa en Azië. (Omroep Flevoland)

Bruno Peres is dicht bij een overstap naar Torino. De club uit Turijn gaat een huurdeal aan met AS Roma, waarbij Torino de verdediger met een clausule kan overkopen voor acht miljoen euro. (Sky Italia)