‘Mensen begonnen anders tegen me te doen en minder tegen me praten’

FC Twente gaat niet verder met Michel Jansen na de degradatie naar de Jupiler League, zo werd dinsdag bekend. Jansen was hoofd opleidingen en eerder in meerdere rollen actief bij Twente. Hij was assistent en hoofdtrainer en daarna werd hij trainer van de beloften. Hij was ook al eerder hoofd opleidingen en keerde in in 2016 terug in die rol.

Jansen zag het nieuws dat er voor hem geen plek was in de nieuwe organisatie zeker aankomen. “Dit was geen donderslag bij heldere hemel", vertelt de sportbestuurder in gesprek met TC Tubantia. “Als er binnen de club al een tijdje wordt gesproken over een nieuwe organisatie en jij wordt niet in die gesprekken betrokken, dan weet je genoeg.”

“Als ze vinden dat je niet meer in de plannen voorkomt, is het ook logisch dat ze niets meer delen. Ik merkte dat er in de laatste weken op de werkvloer anders naar me werd gekeken, mensen begonnen anders tegen me te doen en minder tegen me praten.” Het contract van Jansen, die in 2013/14 hoofdtrainer van de Tukkers was, liep nog een jaar door.

Jansen is naar eigen zeggen ‘heel teleurgesteld’. “Maar ik weet ook dat dit kan gebeuren in de wereld waarin ik werk. Wat me het meeste steekt, is dat de organisatie wordt veranderd en dat er dan geen plek meer voor me is. En dat terwijl het aantoonbaar beter gaat met de opleiding.”