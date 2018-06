Lijnders keert na mislukt avontuur bij NEC terug bij Liverpool

Pepijn Lijnders is terug bij Liverpool. De club uit de Premier League maakt dinsdag bekend dat de Limburger zich opnieuw bij de technische staf van manager Jürgen Klopp heeft gevoegd. De aanstelling van Lijnders is geen verrassing, want Goal meldde eerder al dat de Nederlander onlangs gesproken had met Liverpool over een terugkeer.

De 35-jarige oefenmeester, die na een halfjaar werd ontslagen bij NEC, was aanwezig bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en zijn oude werkgever (3-1) en sprak daar naar verluidt met verschillende vertegenwoordigers van de Engelse topclub. Beide partijen stonden open voor een terugkeer, aangezien de samenwerking in het verleden goed beviel.

Lijnders verliet Liverpool in januari voor een dienstverband bij NEC, dat toen de koploper van de Jupiler League was. Uiteindelijk eindigde de club als derde, terwijl men in de play-offs om promotie in de halve finale werd geëlimineerd door FC Emmen. Na het mislopen van promotie werd Lijnders de laan uitgestuurd. Jack de Gier heeft inmiddels het roer overgenomen in Nijmegen.