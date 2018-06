Leegloop bij FC Twente: hoofd opleidingen en trainer vertrekken

Michel Jansen is niet langer hoofd opleidingen bij FC Twente. De 52-jarige bestuurder is per direct vrijgesteld van werk. Jansen was in de afgelopen tien jaar over twee periodes baas van de academie. Na het vertrek van hoofdtrainer Steve McClaren fungeerde hij nog even als hoofdtrainer, een taak die hij vervulde met Alfred Schreuder.

Sinds drie jaar was Jansen terug in zijn functie als hoofd opleidingen. “Wij hebben een herstructurering binnen het voetbalbedrijf. Dit geldt voor de eerste selectie, de beloften, voetbalacademie en scoutingapparaat. Daar binnen past een ander profiel”, wordt Evert Bleuming, die op dit moment de technische zaken bij FC Twente coördineert, geciteerd door TC Tubantia.

Naast het vertrek van Jansen gaat ook Dennis Demmers de club verlaten. Demmers had een jaar lang Jong FC Twente onder zijn hoede in de derde divisie. Overigens gaat die ploeg verder in de beloftencompetitie en stapt het uit de voetbalpiramide. Eerder was Demmers trainer van Go Ahead Eagles en in het amateurvoetbal.