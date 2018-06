‘Afrikaanse sjamanen zullen niet toestaan dat ‘Pep’ de CL wint’

Yaya Touré haalde maandag hard uit richting Josep Guardiola en zijn zaakwaarnemer Dimitri Seluk doet er een dag later nog een schepje bovenop. De belangenbehartiger stelt dat zijn cliënt het aankomende seizoen zal gebruiken om wraak te nemen op Pep en verwacht dat de Spanjaard nooit de Champions League zal winnen: “Met alle wil van de wereld valt er niets positiefs te zeggen over de menselijke kwaliteiten van Guardiola”, begint Seluk tegenover Sport24.

“Je kunt beginnen met het feit dat hij op een smerige manier bij Manchester City is begonnen. Zijn komst werd aangekondigd toen Manuel Pellegrini, zijn collega, er nog steeds aan het roer stond. Guardiola was bang dat Pellegrini dat seizoen kampioen zou worden en andere prijzen zou winnen, net zoals bij Bayern München gebeurde toen Jupp Heynckes alle mogelijke prijzen won. Guardiola kon die prestaties niet evenaren terwijl hij drie jaar aan het roer stond bij Bayern, een club die zonder Guardiola weer alles wint. Zelfs mijn oma zou kampioen worden met Bayern!”

“Wat heeft Guardiola nou bereikt?”, gaat Seluk verder. “In twee jaar tijd heeft hij hetzelfde gewonnen als Roberto Mancini of Pellegrini. En Pellegrini bereikte zelfs nog de halve finales van de Champions League en Guardiola nog niet. Ik durft ook te wedden dat hij nooit meer de Champions League zal winnen. Hij heeft heel Afrika tegen zich in het harnas gejaagd, veel Afrikaanse fans hebben Manchester City de rug toegekeerd. En ik weet zeker dat veel Afrikaanse sjamanen in de toekomst niet zullen toestaan dat Guardiola de Champions League wint. Dit zal een Afrikaanse vloek voor hem worden en de toekomst zal uitwijzen of ik gelijk heb of niet.”

Seluk geeft aan dat het de bedoeling is dat Touré volgend seizoen weer ergens in de Premier League speelt: “Hij heeft veel aanbiedingen uit veel verschillende landen, waar veel geld betaald wordt. Maar we hebben besloten om het aankomende seizoen aan Guardiola te wijden. En aan de fans van Manchester City te laten zien dat Yaya nog niet uitgevoetbald is. Hij zit vol energie en wil volgend seizoen in Engeland spelen. In een tijd waarin er in Engeland enorme bedragen worden uitgegeven aan spelers, wil ik officieel aangeven dat Yaya klaar is om transfervrij naar een club in de Engelse top zes te trekken en daar een weeksalaris van één pond te incasseren.”

“Dan verdient hij aan een systeem met bonussen voor zekere prestaties. Ik geloof dat Yaya niet uit de toon zou vallen bij Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur of Liverpool. Yaya is een winnaar. Wij zijn niet geïnteresseerd in geld, als dat wel het geval was geweest zouden we naar een ander land gaan waar ze enorme bedragen bieden. Maar Yaya wil laten zien dat hij nog steeds de kracht heeft om nog minstens drie of vier jaar op topniveau te presteren. Yaya heeft altijd met het rugnummer 42 gespeeld en we hebben dit nummer uitgekozen omdat dit de leeftijd is waarop hij zal stoppen met voetballen.”