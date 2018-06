Cillessen gaat in op geruchten: ‘Dat zijn geen onaardige clubs’

Jasper Cillessen heeft zijn tweede seizoen als bankzitter van Barcelona achter de rug en de doelman werd de laatste weken in verband gebracht met clubs als Arsenal en Liverpool. Na afloop van de interland tegen Italië (1-1) gaf de keeper aan dat hij gelezen heeft over de interesse, maar dat er vooralsnog niets concreets speelt.

Cillessen kon niet zeggen of het de komende periode druk gaat worden rondom zijn persoon wat betreft een eventueel transfer. “Ik weet zelf van helemaal niets, dus ik wacht netjes af. 16 juli hoef ik me pas weer bij Barcelona te melden”, aldus Cillessen in gesprek met FOX Sports. “Het enige wat ik weet, is dat de club mij niet kwijt wil. Het balletje ligt bij de club, als clubs zich gaan melden.”

De vermeende interesse van Liverpool en Arsenal is bij Cillessen bekend. “Ja, die clubs heb ik ook gehoord en het zijn geen onaardige clubs. Maar als Barcelona zegt we willen je behouden, dan accepteer ik dat, omdat ik met mijn volle verstand voor vijf jaar getekend heb", gaat de keeper verder. Of hij zou kunnen vertrekken bij een bod van ongeveer dertig miljoen euro? “Dat moet je aan de club vragen, ik ga daar helaas niet over.”

Cillessen stond maandag negentig minuten onder de lat tegen Italië. Vooral in de eerste helft had hij zijn handen vol aan de doelpogingen van de Italianen. “Ik hoop natuurlijk elke wedstrijd niks te doen te hebben. Dat was helaas niet zo. Maar goed, het ging aardig, ik heb mijn ding gedaan”, aldus de Oranje-international.