Brands kondigt veranderingen aan bij Everton: ‘Dat is lastig werken'

Marcel Brands heeft aangekondigd dat hij de eerste selectie van Everton gaat inkrimpen voor het komende Premier League-seizoen. Het aantal van 38 spelers wil de nieuwe technisch directeur van the Toffees terugbrengen naar een onbekend aantal. Zodoende wil hij ruimte maken voor aankopen. “De groep is te groot en dat is lastig werken voor een trainer. Dat moeten we veranderen.”

Brands begon vorige week aan zijn nieuwe avontuur bij Everton en presenteerde direct Marco Silva als nieuwe manager. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen bevestigt de voormalig technisch directeur van RKC Waalwijk, AZ en PSV dat er afscheid genomen gaat worden van verschillende spelers. Welke spelers mogen vertrekken laat hij niet los. “We gaan op zoek naar doelwitten voor een aantal verschillende posities.”

Op de persconferentie gaf Brands aan dat hij nauw samenwerkt met de nieuwe trainer. “Het zou erg onhandig zijn als ik een speler zou halen die de coach niet wil hebben”, aldus Brands. “Ik heb met grote coaches gewerkt, zoals Louis van Gaal, Ronald Koeman en Phillip Cocu. Nog nooit heb ik een speler gehaald waar we het samen niet over eens waren.”

“Ik ben vrijdag begonnen en heb direct de hele dag aan de lijn gehangen met zaakwaarnemers, om te praten over nieuwe spelers én over onze eigen spelers”, ging hij verder. “Ik ga snel met Marco om tafel om plannen te maken. We zullen eerst naar de huidige selectie kijken, inclusief de spelers die vorig jaar verhuurd waren.”