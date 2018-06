‘Mané persoonlijk rond met Real; vertrek Zidane kan transfer bemoeilijken’

Sadio Mané staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid, zo melden France Football en Foot Mercato. De overgang van Liverpool naar de Spaanse hoofdstad was naar verluidt bijna in kannen en kruiken toen Zinédine Zidane zijn vertrek bij Real aankondigde. Het bericht van de trainer heeft naar verluidt voor een terugslag gezorgd bij de eventuele overgang.

Mané stond al tijden hoog op het verlanglijstje van Real, zo klinkt het. Voorzitter Florentino Pérez constateerde dat Real in LaLiga ver achterop raakte bij Barcelona, waardoor de sportbestuurder het noodzakelijk achtte om de selectie van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Mané was het eerste transferdoelwit, nog voor namen als Harry Kane, David de Gea, Eden Hazard of Mohamed Salah.

Het goede optreden van Mané tijdens de Champions League-finale (3-1), waarin de Senegalees scoorde, heeft de interesse van Real verder aangewakkerd. De contacten tussen Real en de aanvaller zijn geïntensiveerd, net als de gesprekken met Liverpool. Mané zou al persoonlijk rond zijn met Real, maar het vertrek van Zidane kan roet in het eten gooien. Alles zou nu afhangen van de opvolger van de Fransman.

Niet alleen de vervanger van Zidane in het Santiago Bernabéu kan een transfer nog dwarsbomen. Ook de houding van Liverpool aangaande een transfer van de aanvaller kan nog een struikelblok vormen. France Football meldt namelijk dat Liverpool zich nog moet uitspreken over een eventuele transfer. Over de hoogte van de transfersom wordt overigens niets gemeld.