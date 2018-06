‘AS Monaco kan Kongolo na een jaar met vijf miljoen winst doorverkopen’

Terence Kongolo vertrok vorig jaar zomer voor vijftien miljoen euro van Feyenoord naar AS Monaco, maar kwam in zijn eerste maanden in het prinsdom niet verder dan een handvol optredens. Een overstap op huurbasis naar Huddersfield Town in januari leidde tot meer succes, aangezien de 24-jarige verdediger in de Premier League wel uitgroeide tot een basisspeler.

De kans is aanwezig dat hij volgend seizoen ook speler van the Terriers is, aangezien France Football maandag meldt dat de Engelse club op dit moment met Monaco in gesprek is over een permanente transfer van de drievoudig Oranje-international. Huddersfield zou naar verluidt bereid zijn om maximaal twintig miljoen euro over te maken voor Kongolo, waardoor Monaco na een jaar een aardige winst kan maken.

Kongolo gaf eind vorige maand al aan niet zitten te wachten op een terugkeer naar de reservebank van AS Monaco, waar hij nog tot 2022 onder contract staat: “Daar hebben we geen tijd voor. Ik moet minuten gaan maken. Ik zie wel hoe het loopt bij Monaco. Het belangrijkste is dat je stappen blijft maken in je carrière. Ik ben fysiek sterker geworden”, vertelde hij destijds aan FOX Sports.