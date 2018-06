‘Bale kan weeksalaris van 570.000 euro opstrijken bij Manchester United’

Bij Manchester United bereidt men zich nog altijd voor op de komst van Gareth Bale, zo weet The Times zondag te melden. The Red Devils zouden bereid zijn om aan de vraagprijs van Real Madrid te voldoen. Dat betekent dat er een slordige 97 miljoen euro op tafel wordt gelegd voor de Welshman.

Er zou tevens een meer dan vorstelijk salaris klaarliggen voor Bale in Manchester. Met prestatiebonussen en portretrechten meegerekend zou de aanvaller bij Manchester United circa 570.000 euro per week kunnen verdienen. Ed Woodward, algemeen directeur van the Red Devils, is bereid om het salarisplafond van de club te doorbreken voor Bale, omdat zijn komst in commercieel opzicht veel voordelen oplevert.

Het is overigens nog geen uitgemaakte zaak dat Bale de overstap naar Manchester United maakt. Volgens de Daily Express neemt de aanvaller de tijd om een beslissing te nemen over zijn toekomst. Bale wil tevens afwachten wie de nieuwe trainer van Real Madrid wordt, alvorens hij een besluit neemt over zijn toekomst. Pas als bekend is wie het roer overneemt bij de Koninklijke, zal Bale zijn opties afwegen.

Na de met 3-1 gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool liet Bale weten dat hij een vertrek bij Real niet uitsluit. De Welshman sprak de wens uit om volgend seizoen meer aan spelen toe te komen. “Ik wil week in, week uit spelen en dat is dit seizoen niet het geval geweest. Ik ben vijf, zes weken geblesseerd geweest, maar voor de rest was ik fit. Ik moet in de zomer met mijn zaakwaarnemer gaan zitten en de situatie bediscussiëren.”