Gouden wissel helpt Ierland in blessuretijd na emotioneel afscheid O'Shea

Ierland heeft zaterdagavond ternauwernood van de Verenigde Staten gewonnen in een oefenwedstrijd. Het duel tussen de twee landen, die allebei niet naar het WK gaan, leek in 1-1 te eindigen, totdat Alan Judge in de blessuretijd het winnende doelpunt maakte. De invaller stond op dat moment pas drie minuten op het veld.

Matt Miazga, het afgelopen seizoen door Chelsea verhuurd aan Vitesse, had een basisplaats bij de VS. De verdediger speelde een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt: in de blessuretijd van de eerste helft verlengde Miazga een vrije trap met het hoofd, waardoor hij Ben Wood in staat stelde om van dichtbij af te ronden met een uitgestrekt been. Het doelpunt kwam niet uit de lucht vallen, want de bezoekers bezorgden Ierland in het eerste bedrijf veel problemen. Het meeste doelgevaar kwam in de eerste helft van Amerikaanse kant.

Het team van interim-trainer Dave Sarachan leek vastberaden om iets te bewijzen: men ontbreekt weliswaar op het WK, maar wist de voorgaande twee oefenduels met Paraguay en Bolivia wel te winnen. Bij Ierland was het vertrouwen minder groot na drie opeenvolgende nederlagen. In de eerste helft ging de aandacht echter vooral uit naar de wissel van John O'Shea na 33 minuten. De routinier zwaaide af na 118 interlands en kreeg een staande ovatie in het Aviva Stadium in Dublin.

Ierland, dat uit solidariteit met de LHBT-gemeenschap speelde met rugnummers in regenboogkleuren, kwam na rust beter voor de dag. Door toedoen van Graham Burke werd het elf minuten na de onderbreking 1-1. De aanvaller werd vlak voor het doel gevonden door Darragh Lenihan; doelman Bill Hamid van de VS was al geklopt en voor Burke was het een koud kunstje om af te ronden. Halverwege de tweede helft dacht Lenihan zelf te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Desondanks wist Ierland nog te winnen: Judge werd twee minuten voor tijd ingebracht en scoorde in de eerste minuut van de blessuretijd via de onderkant van de lat.