‘Engeland is zo slecht dat er voor het eerst sinds 1966 niks verwacht wordt!’

Mido heeft geen hoge pet op van het Engelse elftal. The Three Lions boekten zaterdag op Wembley een moeizame 2-1 oefenzege op Nigeria: in de eerste helft controleerde het team van Gareth Southgate de wedstrijd, maar na rust was het voetbal van de thuisploeg pover. Via Twitter steekt Mido de draak met Engeland.

"Het enige positieve aan deze Engelse ploeg is dat ze zo slecht zijn, dat er voor het eerst sinds 1966 niets wordt verwacht op het WK!! Misschien worden ze deze keer dus wereldkampioen!!", schrijft de oud-speler van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur. Op sociale media waren meer kritische geluiden te horen over de tweede helft van Engeland, maar Harry Kane wil er niet te zwaar aan tillen. "Het was een goede zege op een moeilijke tegenstander. We speelden uitstekend in de eerste helft en creëerden veel kansen", aldus de maker van de 2-0.

"In de tweede helft kwamen zij tot scoren en stonden wij onder druk, maar we richtten ons op. We hielden de bal in de ploeg. Ikzelf voel me goed: het is altijd lekker om te scoren", concludeert Kane bij ITV. Ploeggenoot Gary Cahill, die de score opende, is iets kritischer over het tweede bedrijf. "Voor rust waren we ons op gemak en domineerden we, maar na rust waren we minder geconcentreerd. Na tien minuten wisten we beter om te gaan met het spel van Nigeria."