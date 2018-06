‘Ik vroeg me af of hij daar als een soort Simeone zou staan schreeuwen’

Danny Buijs is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van FC Groningen. De 35-jarige oefenmeester komt over van Kozakken Boys en begint in het Noordlease Stadion aan zijn eerste klus in het betaald voetbal. Buijs heeft vanaf het begin een goede indruk achtergelaten bij Ron Jans, de technisch manager van FC Groningen.

“Nadat duidelijk was geworden dat er bij FC Groningen een nieuwe trainer zou komen, ben ik me gaan oriënteren en ik hoorde steeds positieve geluiden over Danny. Ook Ronald Koeman, bij wie hij een week stage heeft gelopen bij Everton, was positief over hem”, zegt Jans in gesprek met Voetbal International. Hij ging vervolgens kijken bij de bekerwedstrijd tussen Kozakken Boys en PEC Zwolle.

“Ik vroeg me af of ik hem daar als een soort Diego Simeone zou zien staan schreeuwen. Maar nee, ik zag daar een trainer die rust uitstraalde, een duidelijke speelwijze hanteerde en goede ingrepen deed”, vervolgt de technisch manager van FC Groningen. Jans hoorde goede verhalen vanuit de staf van Kozakken Boys. Daarnaast stuurde FC Groningen nog iemand naar de training van de tweededivisionist.

“Zelf kon ik dat niet doen, dat zou te veel opvallen. Ook hij kwam terug met positieve verhalen”, verklaart Jans, die vervolgens in gesprek ging met Buijs. “Hij vindt zichzelf geen laptoptrainer, maar klapte de laptop tijdens het gesprek toch open en vertelde over zijn visie en zijn manier van trainen.”