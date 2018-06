FC Twente strikt Van Leeuwen: ‘De eerste opdracht is duidelijk’

Ted van Leeuwen is de nieuwe technisch directeur van FC Twente. Dat heeft de club uit Enschede zaterdagochtend via de officiële kanalen bekendgemaakt. Hij komt over van het Deense Esbjerg FB en was vanaf juni 2015 en oktober 2016 al werkzaam in dezelfde functie bij de Tukkers. Het is aan Van Leeuwen de taak om een selectie samen te stellen waarmeer de gedegradeerde club terug kan keren in de Eredivisie.

“Er is afgelopen periode veel gebeurd bij de club, waardoor er voor de organisatie veel uitdagingen zijn. Net als tijdens mijn eerste periode bij FC Twente is de situatie waarin de club zich bevindt complex en zijn de mogelijkheden beperkt. Dat vraagt een bepaalde creativiteit van iedereen”, vertelt Van Leeuwen op de clubwebsite. “De eerste opdracht is duidelijk: op korte termijn de selectie samenstellen waarmee we terug kunnen keren in de Eredivisie. Daarbij zal ik veel samenspraak hebben met Evert Bleuming (Hoofd Scouting red.), die komend seizoen een belangrijke schakel is tussen de eerste selectie, de beloften en onze Voetbalacademie.”

Met de komst van Wout Brama heeft Twente de eerste versterkign voor het nieuwe seizoen al binnen. Volgens De Telegraaf zal trainer Marino Pusic op korte termijn gevraagd worden om ook volgend seizoen voor de groep te staan. Daarnaast hoopt de club dat Oussama Assaidi en Fredrik Jensen voor de club behouden kunnen worden. Iliass Bel Hassani en Rens van Eijden staan op het wensenlijstje.