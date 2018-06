Veertigjarige doelman gaat als oudste speler de Eredivisie in

FC Emmen en Peter van der Vlag gaan nog een seizoen met elkaar door. De doelman, die in december 41 jaar wordt, heeft zijn contract vrijdag verlengd tot de zomer van 2019. Hij is komend seizoen de oudste speler in de Eredivisie, mits een club voor de seizoensstart geen oudere speler vastlegt.

Van der Vlag is reservedoelman achter Dennis Telgenkamp; afgelopen seizoen speelde de routinier geen enkele wedstrijd voor het gepromoveerde Emmen. Hij heeft voornamelijk een coachende rol voor de andere keepers en de rest van het elftal. Van der Vlag is een van de weinige spelers van Emmen die ervaring heeft in de Eredivisie: in 2015 keepte hij, na de bekerwinst, de laatste twee wedstrijden van het seizoen voor FC Groningen. In het seizoen 2011/12 speelde hij een Eredivisie-duel voor Go Ahead Eagles.

Het nieuwe contract voor Van der Vlag is geen verrassing. Vorige maand werd al duidelijk dat hij nog een seizoen door wilde. Van der Vlag ging in gesprek met de clubleiding en beide partijen kwamen tot een akkoord. Vorig seizoen leek hij nog te stoppen als profvoetballer, maar hij kwam terug op zijn besluit om bij derdedivisionist Be Quick 1887 te gaan spelen toen Emmen aan de deur klopte. Overigens was Michel Breuer vorig seizoen de oudste speler van de Eredivisie, maar de 38-jarige verdediger stopte onlangs als prof.