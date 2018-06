Suk verkast voor 2 miljoen en staat mogelijk voor transfer van 3 miljoen

Hyun-Jun Suk maakt definitief de overstap van FC Porto naar Troyes. De Zuid-Koreaan bracht het afgelopen seizoen al op huurbasis door in Frankrijk en in het huurcontract was een optie tot koop opgenomen. Troyes maakt daar gebruik van, zo meldt de club vrijdagmiddag in een statement. Daardoor transfereert Suk voor twee miljoen euro.

Desondanks is de toekomst van de aanvaller nog onduidelijk. Troyes degradeerde afgelopen seizoen uit de Ligue 1 en de club stuurt volgens l'Équipe aan op een directe verkoop van Suk. Voor een bedrag van drie miljoen euro moet de ex-speler van FC Groningen en Ajax verkassen naar Angers, waardoor Troyes netto een miljoen euro bijschrijft. Zelf meldt de club dat er nog geen besluit is genomen over de toekomst van de 26-jarige Suk.

Volgens Troyes wordt Suk begeerd door 'clubs uit de hoogste divisies van Europa'. De degradant gaat 'zichzelf tijd geven om de opties en aanbiedingen te bestuderen die kunnen bijdragen aan het project van de club'. Suk speelde in totaal negen competitieduels voor Porto, waarin hij eenmaal scoorde. Bij Troyes kwam hij tot 6 doelpunten in 26 wedstrijden; hij stond middenin het seizoen een maand aan de kant met een enkelblessure.