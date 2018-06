Forse kritiek op beslissingen KNVB: ‘Bij PSV ging de vlag uit toen hij vertrok'

Valentijn Driessen betreurt de middelmaat en het weinig onderscheidend voetbalvermogen in het bolwerk van de KNVB, onder leiding van Eric Gudde. De chef voetbal van De Telegraaf zet vraagtekens bij de beslissing om niet in zee te gaan met Stanley Brard en Aloys Wijnker als directeur voetbalontwikkeling KNVB. Vandaag start Art Langeler in deze functie. “Nederland voetballand kan rustig slapen”, zegt Driessen cynisch.

Het Feyenoord-gehalte zou met Gudde en bondscoach Ronald Koeman plus Brard te extreem zijn en Wijnker maakte bij het opzetten van de revolutionaire, veelgeroemde AZ-opleiding veel vijanden, legt Driessen uit. Derhalve viel de keuze op Langeler, de voormalig bondscoach van Jong Oranje waar de journalist geen hoge pet van op heeft. “De gezochte duizendpoot voor voetbalontwikkeling bleek volgens de KNVB-top na een zoektocht van zes maanden(!) al ongeveer twee jaar onopgemerkt in Zeist rond te lopen.”

Driessen wijst erop dat de voetbalontwikkeling in Nederland, een land dat (voormalige) internationale topvoetballers en -trainers voortbracht, in handen ligt van Langeler, Wiljan Vloet en Teun Jacobs. “Handen van een barkeeper, boekhouder en gesjeesde student die De Zwaluw uit Oeffelt heeft getraind en hoofd voetbalacademie was bij NEC/FC Oss. Allen zijn gespeend van autoriteit en succes als voetballer, trainer of opleider in het topvoetbal. Bij PSV ging de vlag uit toen Langeler vertrok als opleidingshoofd.”

De samenstelling van de KNVB-techniekketen zegt iets over het niveau van directeur Gudde, stelt Driessen. “Het topvoetbal stond voorop bij zijn aanstelling, maar dat rijmt niet met de aanwezigheid in het totale KNVB-bolwerk van slechts twee mensen (Koeman en Kees van Wonderen) met een internationale topvoetbalachtergrond. Terwijl Gudde bij Feyenoord overleefde dankzij de aanwezigheid van Wim Jansen, Brard, Koeman en Martin van Geel met hun bewezen kwaliteiten in het topvoetbal. Ergens heeft Gudde de afslag gemist.”