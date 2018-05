Terry neemt afscheid: ‘Ik heb dit seizoen zoveel van hem geleerd’

Aston Villa maakte woensdagavond bekend dat het aflopende contract van John Terry niet wordt verlengd. Zodoende is er na 36 wedstrijden een einde gekomen aan de samenwerking tussen de club uit Birmingham en de 37-jarige mandekker. Terry neemt via een bericht op Instagram afscheid van de supporters van the Villans.

“Ik ben erg trots dat ik de kans heb gekregen om voor deze mooie en grote club te spelen. Ik heb dit jaar op en buiten het veld alles gegeven en het doet nog altijd pijn dat we er niet in zijn geslaagd om terug te keren naar de Premier League, want dat is waar deze club honderd procent thuishoort. Ik wil Steve Bruce (manager, red.) bedanken, die instrumentaal was in mijn komst naar Aston Villa. Ik heb dit jaar zoveel van hem geleerd”, schrijft Terry.

“Ik wil ook de rest van de technische staf, de spelers en onze eigenaar Dr. Tony bedanken. Het was echt een eer en een voorrecht om iedere dag met jullie te werken”, vervolgt de 78-voudig international van Engeland. “Ten slotte wil ik de supporters van Aston Villa bedanken, die ons bij thuis- en uitwedstrijden met tienduizenden tegelijk hebben gesteund, door het hele land heen. Jullie zijn ook op persoonlijk vlak geweldig voor mij geweest.”

“Aston Villa zal altijd in mijn hart blijven en ik zal er ook altijd aan terugdenken dat we er heel dicht bij waren om ons doel te bereiken. Ik wil het management, de staf, de spelers en de supporters alle goeds wensen voor in de toekomst”, besluit de aanvoerder, van wie het nog onduidelijk is of hij gaat stoppen of zijn loopbaan toch elders voortzet. Terry speelde eerder voor Chelsea, Nottingham Forest, West Ham United en Senrab FC.