Excelsior promoveert fysiotherapeut na 25 jaar tot hoofdtrainer

Adrie Poldervaart is de nieuwe hoofdtrainer van Excelsior Rotterdam, zo maakt de club woensdagmorgen bekend. De 47-jarige oefenmeester volgt Mitchell van der Gaag op als eindverantwoordelijke bij de Rotterdammers. Voor de fysiotherapeut, die onlangs zijn hoogste trainersdiploma behaalde, betekent dit zijn debuut in het betaald voetbal.

Poldervaart is al 25 jaar actief als fysiotherapeut bij Excelsior en was de afgelopen drie seizoenen hoofdtrainer van Tweede Divisionist Barendrecht. “Dit is voor mij een kans uit duizenden’’, zegt Poldervaart op de clubsite. “Ik heb inmiddels veel ervaring als trainer, in juli is het precies twintig jaar geleden dat ik als trainer/speler begon bij OHVV. Ik heb altijd voor ogen gehouden dat ik als trainer in het betaalde voetbal aan de slag wilde gaan, daarom ben ik die cursus ook gaan doen.”

Ondanks zijn ambitie moest hij er wel even over nadenken. "Ik heb immers twee goede praktijken als fysiotherapeut die ik moet opgeven. Ook BVV Barendrecht achterlaten gaat mij aan het hart. Ik ben ze ontzettend dankbaar dat ik daar trainer ben geweest en dat mij nu deze kans gunnen. Ook heb ik een enorm goede band met de spelersgroep. Maar ook vanwege Excelsior en wat ik hier in 25 jaar heb opgebouwd. Je weet dat je hierna niet meer terug kunt keren als fysiotherapeut. Ik moest er dus wel goed over nadenken.’’

Uiteindelijk gaf de uitdaging die er ligt de doorslag en daarom tekende Poldervaart een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. "Werken bij een professionele voetbalclub, met een goed management en op het hoogste niveau, dat is wat ik als trainer ambieer. Als je die kans dan krijgt, zeker bij een club als Excelsior, dan wil je die toch grijpen? Voor mij is het niet vreemd dat ik nu een andere rol krijg, ik ga mezelf ook niet anders gedragen. Ik blijf gewoon dezelfde Adrie Poldervaart.’’

Poldervaart was dus al sinds 1993 werkzaam als fysiotherapeut bij Excelsior. "Uiteraard hebben we daar goed over nagedacht’’, erkent algemeen directeur Ferry de Haan. "Het belangrijkste is echter dat wij hem de kwaliteiten toedichten die wij in een hoofdtrainer zoeken. Vanaf 30 juni, als de eerste training staat gepland, zullen wij hem als hoofdtrainer gaan beoordelen en dan zal hij zich ook zo moeten opstellen. Zijn werkzaamheden als fysiotherapeut behoren dan tot het verleden.’’