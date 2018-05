Tagliafico en aanvaller van NAC getuigen van Messi-show tegen Haïti

Argentinië heeft dinsdagavond lokale tijd eenvoudig afgerekend met Haïti. Het team van bondscoach Jorge Sampaoli was met 4-0 te sterk voor de voetbaldwerg uit het Caribische gebied. Aanvoerder Lionel Messi nam in Buenos Aires drie doelpunten voor zijn rekening en bereidde ook de resterende treffer van Sergio Agüero voor. Javier Mascherano evenaarde het recordaantal interlands van Javier Zanetti: 143 stuks.

Ten opzichte van de 6-1 nederlaag tegen Spanje in maart behielden slechts vijf spelers hun basisplaats: Mascherano, Gonzalo Higuain, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico en Giovani Lo Celso. Messi maakte zijn rentree, samen met Angel Di Maria. Het kwaliteitsverschil tussen de landen, naast een verschil van 103 plaatsen op de ranglijst van de FIFA, was binnen de lijnen duidelijk zichtbaar. Haiti schoot niet één keer op het doel.

Messi brak de ban vanaf elf meter, na een charge van Ricardo Ade op Lo Celso. Doelman Johny Placide zat nog wel aan de bal, maar niet voldoende om de 1-0 te voorkomen. Het team van Sampaoli was diverse malen dicht bij de 2-0, via een schot van Higuain en een volley van Di Maria. Messi blies de wedstrijd in de 58e minuut nieuw leven in: Placide keerde een kopbal van Lo Celso, waarna de rebound voor Messi was.

Messi zette in de 66e minuut de 3-0 op het scorebord: hij controleerde een bal van invaller Cristian Pavon en schoot zijn 64e interlandgoal achter Placide. Twee minuten later bereidde hij ook de 4-0 van Agüero voor. Argentinië had in het restant van het duel meer doelpunten kunnen maken, maar was onzorgvuldig in de afwerking. Tagliafico werd na zeventig minuten vervangen door Marcos Acuna, terwijl NAC Breda-aanvaller Richelor Sprangers twaalf minuten voor tijd zijn tweede A-interland mocht spelen.