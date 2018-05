VZ telt af - Neemt de opgeleefde ‘Manu’ Portugal bij de hand op het WK?

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: de revival van Portugees spelmaker Manuel Fernandes.

Door Gijs Freriks

Cristiano Ronaldo is als vanzelfsprekend de grote ster van de Portugese ploeg, maar mocht de aanvaller van Real Madrid op het WK een keer zijn dag niet hebben, dan kan bondscoach Fernando Santos altijd terugvallen op de creatieve geesten Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes én Manuel Fernandes. Laatstgenoemde maakte in februari 2005 onder Luiz Felipe Scolari zijn debuut, maar een vaste waarde bij A Seleção das Quinas werd hij nooit. Manu staat daardoor pas op twaalf interlands en in november vorig jaar werd hij voor het eerst sinds vijfenhalf jaar weer een keertje opgeroepen voor zijn land.

Manuel Fernandes zit met zijn 32 jaar in de herfst van zijn carrière, maar lijkt wel aan een tweede jeugd bezig. Als aanvallende middenvelder of hangende linksbuiten heeft hij een groot aandeel gehad in het eerste kampioenschap van Lokomotiv Moskou sinds 2004; in 29 competitiewedstrijden was hij goed voor zeven doelpunten en zes assists. Oud-spits Nuno Gomes heeft hoge verwachtingen van de ex-speler van Besiktas, Valencia, Everton, Benfica en Portsmouth, zo vertelde hij in maart in een interview.

“Ik ken Manu erg goed. Hij speelde bij Benfica toen ik er de aanvoerder was. Hij speelt niet alleen dit seizoen heel goed, want hij ontwikkelt zich zijn hele carrière al positief. Ik ben gecharmeerd van zijn spel bij Lokomotiv en denk dat Manuel een van de sleutelspelers van Portugal kan worden op het WK. Dat hij in Rusland speelt, kan een voordeel zijn.” Fernandes vertrok in 2014 transfervrij naar Lokomotiv en pakte naast de landstitel van dit seizoen eerder ook tweemaal de nationale beker van Rusland.

In de Europa League maakte Fernandes in september de snelste hattrick in de geschiedenis van de Europa League, want in een tijdsbestek van zeventien minuten scoorde hij drie keer tegen FASTAV Zlín. Later, in februari, maakte hij een hattrick tegen OGC Nice. Het had echter niet veel gescheeld of Fernandes had niet meer bij Lokomotiv gespeeld, want in de winterstop stond hij in de belangstelling van Internazionale. “Inter was geïnteresseerd, maar Lokomotiv wilde mij niet laten gaan”, vertelde hij aan Championat.

“Ik had niet eens tijd om over de aanbieding na te denken omdat de club al een beslissing had genomen. In de toekomst zou ik graag terug willen keren naar Portugal, naar Benfica.” Toch lijkt het er niet op dat Fernandes voorlopig naar de club uit Lissabon verhuist, want hij staat naar verluidt op het punt om zijn contract bij De Stoomlocomotieven te verlengen. Mogelijk wacht Manuel Fernandes echter eerst zijn prestaties op het WK af omdat hij zich tijdens het toernooi in de kijker kan spelen. Als hij zijn vorm van Lokomotiv haalt, dan valt het zeker niet uit te sluiten dat Manu toch nog eens terugkeert in de Europese top.

De WK-reeks:

14 mei: ‘De vraag is niet óf het stadion zinkt, maar wanneer’

15 mei: Britten tergen Russen met Nazi-vergelijking: ‘Leg dat maar uit’

16 mei: Bondscoach wil nieuw trainingsregime: ‘Spanje loopt 60 jaar voor’

17 mei: ‘Messi heeft een pistool tegen zijn hoofd en moet winnen…’

18 mei: Saudische goalgetter doodt tijd tot WK bij Manchester United

19 mei: Twee weken langer en Thiago Silva was er geweest’

20 mei: De smaakmaker van Nigeria die voor Ajax had kunnen spelen

21 mei: ‘De bodem onder dit stadion is doordrenkt in bloed’

22 mei: Een boze prins en Beenhakker: de kleinste landen ooit op het WK

23 mei: ‘De spelers zagen een verwarde man, voetbal betekende niets’

24 mei: ‘De hooligans waren voorbereid op zeer gewelddadige acties’

25 mei: Hotels plots extreem duur: regering grijpt in met ‘zwarte lijst’

26 mei: Terreurdreiging is ‘zeer reëel’: ‘De jihadisten keren terug’

27 mei: Fan fietst 5.000 kilometer voor Salah : ‘Reis is het belangrijkst'

28 mei: FIFA kon spitsenprobleem Marokko oplossen: ‘Ik voel me schuldig’

29 mei: Nieuwe oudste WK-speler ooit logenstrafte vader: ‘Wees geen dwaas’

30 mei: Peru treurt om dopingzondaar Guerrero: ‘Het leven gaat door’