VZ telt af - Felle kritiek op keuze van Egypte: ‘Het is een regelrechte schande’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: waarom de keuze van de nationale ploeg van Egypte om in Grozny te verblijven ophef veroorzaakt.

Door Gijs Freriks

‘Schokkend en schandelijk’

Egypte verblijft tijdens het WK in Grozny, de hoofdstad van deelrepubliek Tsjetsjenië. De Farao’s trainen in het stadion van de plaatselijke trots Akhmat (het voormalige Terek Grozny, GF.) en slapen in een vijfsterrenhotel in Grozny-City, een complex van vijf wolkenkrabbers met verder onder meer een winkelcentrum en appartementen. “Egypte heeft op basis van een aantal criteria voor Grozny gekozen: atmosfeer, klimaat, locatie, enzovoort”, vertelde ambassadeur Ihab Nasr in februari in gesprek met Nasra.

“Ik ben ervan overtuigd dat onze ploeg op een warm welkom kan rekenen in Rusland, in welke stad dan ook”, aldus Nasr. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de keuze van Egypte in februari ‘schokkend en schandelijk’: “De FIFA moet deze beslissing terugdraaien en het trainingskamp van Egypte naar een andere stad verplaatsen”, foeterde directrice Jane Buchanan tegenover The Associated Press. Ze uitte kritiek omdat Tsjetsjenië met harde hand wordt geregeerd door ‘Koning Ramzan’.

Ramzan Kadyrov

‘Koning Ramzan’ is Ramzan Kadyrov, een ex-rebel die sinds april 2007 de president is van Tsjetsjenië. Hij bracht volgens menigeen de ‘rust’ terug in een gebied dat door twee bloedige oorlogen totaal was verwoest, maar wordt ook beschuldigd van verregaande mensenrechtenschendingen. “Hij leidt Tsjetsjenië als zijn persoonlijke leengoed, schendt mensenrechten en blijft onbestraft. Als de FIFA niets doet, legitimeert men daarmee het uiterst gewelddadige regime van Kadyrov. Het is een regelrechte schande dat de FIFA kennelijk geassocieerd wil worden met Kadyrov”, aldus Buchanan.

Human Rights Watch staat niet alleen in de kritiek. FARE Network, het antidiscriminatieproject van de UEFA, liet eveneens weten dat Tsjetsjenië niet als uitvalsbasis gebruikt zou mogen worden tijdens het WK. De FIFA reageerde echter door te stellen dat Egypte de toegang tot Grozny niet zal worden ontzegd: “We hebben geen reden om aan te nemen dat de keuze van Egypte voor Grozny negatieve gevolgen voor de mensenrechten zal hebben. Dat gezegd hebbende: de FIFA zal passende maatregelen nemen wanneer die beoordeling de komende maanden verandert”, zo liet de bond in een statement weten.

Mohamed Salah

Volgens Kadyrov bewijst de keuze van Egypte voor Grozny ‘internationale erkenning voor de successen van Tsjetsjenië en op het gebied van de ontwikkeling en popularisering van sport’: “We moeten er nu voor zorgen dat het deelnemende team groots wordt ontvangen, volgens onze eeuwenoude traditie van gastvrijheid. Ik weet zeker dat er geen problemen zullen zijn”, liet de voormalig voorzitter van Akhmat Grozny weten aan Tsjetsjenië Vandaag. Volgens de minister van Fysieke Cultuur en Sport, Musa Khanarikov, zijn de stad, het hotel en de trainingsfaciliteiten ‘klaar voor de komst van het Egyptische team’.

“Alles verkeert in een uitstekende staat”, aldus Khanarikov. De inwoners van Tsjetsjenië kijken volgens de minister met name uit naar de komst van Liverpool-ster Mohamed Salah: “Niet alleen in Tsjetsjenië, maar ook in naburige republieken blijkt er een grote interesse te zijn in de leider van hun team: Salah. Iedereen wil hem zien. Wat veiligheid betreft, zullen er geen problemen zijn. We hebben de veiligste republiek.” Egypte speelt op het WK tegen Uruguay, Rusland en Saudi-Arabië. De eerste wedstrijd staat voor 15 juni op het programma, want in Yekaterinburg treft het team van bondscoach Héctor Cúper Uruguay.