Voorzitter van PAOK wordt na veldbestorming voor drie jaar geschorst

De tuchtcommissie van de Griekse voetbalbond heeft Ivan Savvidis, de voorzitter en eigenaar van PAOK Saloniki, voor drie jaar geschorst, zo laat men donderdag weten. De in Georgië geboren Rus kwam medio maart in de wedstrijd tegen AEK Athene boos het veld oplopen en droeg een revolver in de holster aan zijn broek. Savvidis bood zijn excuses aan, maar mag zich van de tuchtcommissie de komende jaren niet bezighouden met voetbalgerelateerde activiteiten. Ook de club zelf is gestraft.

De commissie heeft AEK Athene een reglementaire 3-0 overwinning toegekend, terwijl het duel aanvankelijk in 0-0 was geëindigd. PAOK scoorde in de slotfase via Fernando Varela, maar die treffer werd vanwege hinderlijk buitenspel afgekeurd. Scheidsrechter Georgios Kominis wilde de treffer later alsnog goedkeuren nadat hij uitvoerig overleg had gepleegd met zijn collega’s, maar toen was Savvidis al het veld op komen stormen en begaven zich daarop ook enkele supporters op het veld in het Toumba Stadion. Na ruim twee uur wachten beëindigde Kominis officieel de wedstrijd: 0-0.

Naast de reglementaire nederlaag moet PAOK drie punten inleveren (plus twee punten volgend seizoen) en dient Savvidis een boete te betalen van 100.000 euro. Sportief directeur Lubos Michel, die Kominis samen met Savvidis tegemoet was komen lopen, moet 15.000 euro overmaken naar de voetbalbond en de spelers die eveneens agressief gedrag vertoonden richting de arbitrage, moeten in totaal 63.000 euro betalen. Hier komt bij dat PAOK het in de eerstkomende drie thuiswedstrijden zonder supporters zal moeten stellen.

PAOK heeft reeds laten weten in beroep te gaan: “De strafmaat is zwaar en beïnvloed door een mediastorm jegens PAOK. Deze uitspraak reflecteert de mate van de overtreding niet. We verwachten dat we worden veroordeeld op basis van feiten.” Als PAOK door de treffer van Varela gewonnen had, dan zou men de koppositie in de Super League hebben overgenomen van AEK en had men een grote stap kunnen zetten richting de eerste landstitel sinds 1984/85.