‘Ze hebben mijn verleden gezien, ze vragen vaak wat ik op IJsland kom doen’

Rick ten Voorde bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen in IJsland. De aanvaller, die eerder speelde bij FC Emmen, NEC, RKC Waalwijk, NAC Breda, SC Paderborn, FC Dordrecht en Almere City, begon het seizoen in Tel Aviv, bij Hapoel Ramat Gan, maar de spits was na een paar maanden alweer vertrokken bij de club.

"Mijn carrière had afgelopen zomer een boost nodig en het avontuur sprak me aan", zegt de huidige speler van Vikingur Reykjavik in gesprek met Voetbal International. "Maar het liep allemaal anders. Ik kwam in een geweldige stad terecht, maar bij de club was het elke dag weer een aparte belevenis", aldus Ten Voorde, die de enige buitenlandse speler was en niet kon communiceren met de rest.

"De trainer die me haalde was na twee weken alweer ontslagen. Onder zijn opvolger, met wie ik ook niet kon communiceren, heb ik nog wel wat gespeeld. Alleen elke week wisselde hij de ploeg op minimaal zes plaatsen en dagelijks viel ik van de ene verrassing in de andere." Ten Voorde gold in het verleden als talent en was enkele keren actief bij Jong Oranje. De aanvaller wordt regelmatig herinnerd aan zijn glorietijd.

"Ze vragen me vaak wat ik op IJsland kom doen", vervolgt de 26-jarige Ten Voorde. "Ze hebben mijn verleden gezien en kunnen het zich moeilijk voorstellen dat ik dan hier kom spelen. Maar ik heb pieken en dalen meegemaakt. Het gaat me nu om plezier en mijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Voor mijn gevoel kan dat prima hier op IJsland."