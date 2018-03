Feyenoord verlengt met talent: ‘Ze zien mij als tweede spits’

Dylan Vente heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract bij Feyenoord met drie seizoenen verlengd en ligt nu tot de zomer van 2022 vast in De Kuip. De achttienjarige aanvaller maakte in 2008 de overstap van VV Smitshoek naar Feyenoord en speelde tot dusverre negen wedstrijden in het eerste van de Rotterdammers. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists.

Zowel Feyenoord als makelaarskantoor Wasserman heeft de contractverlenging bekendgemaakt: “Ik heb de afgelopen periode goede gesprekken gehad met technisch directeur Martin van Geel. Daaruit bleek dat Feyenoord veel vertrouwen in mij heeft. Dat geeft mij dus ook vertrouwen om zo door te gaan. Op dit moment ziet de club mij als tweede spits”, reageert het talent, dat het niet erg vindt om ook minuten te blijven maken bij de beloften.

“Volgend jaar zal ik hoogstwaarschijnlijk ook mijn wedstrijden gaan spelen in Jong Feyenoord. Het is voor mij heel belangrijk om veel aan spelen toe te komen. Al met al is het een bijzonder jaar voor mij. Het is allemaal behoorlijk snel gegaan, sneller dan ik had verwacht. Het was prachtig om mijn debuut in het eerste te maken en het was ook mooi dat ik al twee keer heb weten te scoren”, aldus Vente.

"Het is bijzonder om een spits uit eigen opleiding voor een lange tijd vast te kunnen leggen", zegt bestuurder Van Geel via de officiële kanalen van de huidige nummer vier van de Eredivisie. "Dylan liep hier al rond vanaf wat toen nog de E1 heette en komt uit een echte Feyenoord-familie. Hij heeft laten zien dat hij een grote ontwikkeling doormaakt en we geloven dat er nog veel meer in zit voor hem. Daar heeft hij de motivatie en de kwaliteiten voor."

Vente kwam op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht en maakt sinds dit seizoen deel uit van de A-selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij maakte in september in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City zijn debuut in het eerste, toen hij na 72 minuten inviel voor Michiel Kramer. In december maakte hij tegen Sparta Rotterdam zijn eerste doelpunt voor Feyenoord.