Van Gaal: ‘Koeman leidt het Nederlands voetbal naar een positieve toekomst’

Door de 0-3 overwinning op Portugal is de stemming rond Oranje plotseling volledig omgeslagen. Ook Louis van Gaal is ervan overtuigd dat Ronald Koeman momenteel de juiste man is om het Nederlands elftal terug te gidsen naar de top, zo vertelt hij aan BILD. Volgens de voormalig bondscoach is de staat van het Nederlandse voetbal niet zo somber als beweerd wordt.

“De toekomst van het Nederlandse voetbal is niet zo somber als sommigen denken. We hebben nog altijd een goede opleiding voor spelers en trainers. Ik zie veel talenten die snel zullen doorkomen”, stelt Van Gaal, die beaamt dat er de afgelopen jaren het een en ander misgegaan is bij de KNVB. In 2014 werd hij als bondscoach opgevolgd door Guus Hiddink, maar onder hem ging het bergafwaarts met Oranje. Vervolgens stonden Danny Blind en Dick Advocaat aan het roer bij het Nederlands elftal.

“Het is voor een bond niet goed om drie trainers in twee jaar te laten gaan. Als je als bondscoach maar acht duels in een jaar hebt om met de ploeg te werken dan is dat van de gekke. Dat gaat niet”, zegt de 66-jarige oefenmeester, die in het verleden overhoop lag met Koeman. De nieuwe bondscoach belde Van Gaal echter voor zijn aanstelling. “Met Koeman hebben we nu een nieuwe bondscoach die het Nederlandse voetbal naar een positieve toekomst zal leiden.”