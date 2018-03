Ook Van Halst doet stapje terug: ‘Het is nodig deze stap nu te moeten zetten’

Jan van Halst is niet langer de algemeen directeur van FC Twente, zo meldt de club via de officiële kanalen. De oud-middenvelder gaat verder als commercieel directeur. Erik Velderman is de nieuwe algemeen directeur bij de Eredivisionist. Maandagavond werd ook al bekend dat Gertjan Verbeek het veld moest ruimen vanwege de tegenvallende resultaten.

Rene Takens, voorzitter van de raad van commissarissen, besloot na intensieve gesprekken met alle betrokkenen dat de structuur van de club veranderd moest worden. Net als Verbeek moet ook Van Halst, die onder vuur lag bij veel fans van Twente, een stapje terug doen. "In het belang van de club hebben we Jan van Halst uitdrukkelijk verzocht aan te blijven als commercieel directeur", zegt Takens in een persbericht.

"Gelukkig heeft hij daarmee ingestemd. Daarnaast gaat FC Twente op zoek naar een nieuwe technisch directeur en zal Erik Velderman de rol van algemeen statutair directeur gaan vervullen. We hebben de afgelopen dagen zeer intensieve gesprekken gevoerd met diverse (direct) betrokkenen over de situatie waarin we ons bevinden. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we met de directie, maar ook met het stichtingsbestuur, tot de conclusie gekomen dat het nodig is deze stap nu te moeten zetten."

“De reden dat Gertjan ook de rol van technisch manager vervulde was zodat Jan zich meer kon gaan toeleggen op commercie. Dat traject gaan we nu versneld in door Jan volledig vrij te maken voor commercie en daarnaast gaat de club dan op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Onder leiding van onze nieuwe hoofdscout Evert Bleuming richten we ons op komend seizoen”, besluit Takens.