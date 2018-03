China opent aanval op tattoos in voetbal: ‘Terug naar de oudheid’

BEIJING - De rapper GAI won in september The Rap of China, een talentenjacht die door tweeënhalf miljard mensen online werd bekeken. Zhou Yan, zoals de artiest werkelijk heet, groeide uit tot een posterboy van een nieuwe muzikale generatie in China, maar zijn muziek viel niet bij iedereen in de smaak. Het Chinese Staatsorgaan voor Publiciteit, Radio, Film en Televisie (SAPPRFT) stoorde zich aan de songteksten van onder anderen GAI en besloot om eind januari van dit jaar in te grijpen.

Door Gijs Freriks

China slaat ‘vulgaire’ hiphop in de ban

SAPPRFT oordeelde dat de boodschap van GAI niet aansloot bij de kernwaarden van de Chinese Communistische Partij en aldus dat hij een gebrek aan loyaliteit vertoonde. SAPPRFT-woordvoerder Gao Changli stelde als antwoord een lijst op met vier ‘niet te gebruiken categorieën’ voor amusementsprofessionals, sterren en muzikanten: 1) gebruik absoluut geen acteurs wier hart en moraliteit niet in overeenstemming zijn met die van de partij en wier moraal niet nobel is, 2) gebruik absoluut geen acteurs die smakeloze, vulgaire en obscene teksten bezigen, 3) gebruik absoluut geen acteurs wier niveau op ideologisch gebied laag ligt en geen klasse hebben, en 4) gebruik absoluut geen acteurs die besmet zijn door schandalen en kampen met een problematische morele integriteit.

Het pamflet gold als een oproep voor televisiezenders om voortaan wel twee keer na te denken over wie men zou uitnodigen voor de programma’s. SAPPRFT voegde er onder meer aan toe dat de overheid ‘specifiek programma’s vraagt waarin geen acteurs deelnemen met tatoeages of die weigeren te verbergen’. De bede miste zijn uitwerking niet, want GAI werd uit een andere talentenjacht gegooid (‘Zanger’ van Hunan TV) en zijn clips werden ook maar meteen van het YouTube-kanaal van Hunan gehaald. Een andere rapper, Vava, moest televisieshow ‘Happy Camp’ verlaten en de populaire PG One werd gedwongen tot excuses omdat hij in zijn liederen ‘de drugscultuur had gepromoot en vrouwen had beledigd’.

Het ging zelfs zo ver dat de ketting werd geblurd die een kandidaat tijdens een optreden in de show ‘Super Brian’ om zijn nek droeg. Toen kijkers dat opmerkten, reageerden zij op blogdienst Weibo geërgerd: “SARPFFT is echt goedkoop. Ze willen de muzikanten uit de hiphop geen enkele kans geven om te overleven. We kunnen net zo goed meteen teruggaan naar de oudheid”, schreef iemand. Een ander reageerde met: “Hoe kan een overheid met een dergelijk hoge ‘cultuur’ er zo’n kinderachtige logica op nahouden?” Voor de overheid lijkt er voor hiphop dus geen plaats meer te zijn en tatoeages ziet men dus ook niet graag. In het Chinese voetbal is men van dat laatste inmiddels ook op de hoogte.

Een gezonde voetbalcultuur

China Onder-23 speelde zaterdag tegen de leeftijdsgenoten uit Syrië (1-1) en het viel The Paper op dat enkele Chinezen flink hun best hadden gedaan bij het intapen van de polsen en handen en dat sommigen zelfs een lang T-shirt droegen onder de wedstrijdkleding. De wedstrijd werd afgewerkt in het Shaanxi Provinciaal Stadion in Xi’an en daar schommelt de temperatuur dezer dagen rond de vijftien graden. Geen temperatuur die het spelen met lange mouwen per se noodzakelijk maakt. Diverse Chinese media meldden na het duel dat de spelers van China zich uitgebreid hadden ingetapet omdat hen dat was ingefluisterd door de autoriteiten. De tatoeages moesten bedekt. Wie dat niet deed, mocht niet in actie komen.

Ook de A-ploeg van China, de lagere elftallen en het damesteam moeten zich houden aan de voorschriften. Vorige week donderdag besloten de middenvelders Chao He en Shihao Wei en spits Dabao Yu om hun huidtekeningen te bedekken met tape en het verhaal ging dat rechtsachter Linpeng Zhang vanwege het ‘verbod op tatoeages’ niet in actie wilde komen in de met 0-6 verloren oefeninterland tegen Wales. Daar bleek echter niets van waar; de 28-jarige back was in de competitiewedstrijd tussen Guangzhou Evergrande en Henan Jianye geblesseerd geraakt en moest derhalve afhaken bij het team van Marcello Lippi. Afgelopen maandag speelde China tegen Tsjechië (1-4 verlies) en ook voor dat duel zullen de spelers in de kleedkamer een aantal rollen sporttape hebben verbruikt.

Aanvalsleider Long Tan had zijn linkerhand ingewikkeld en linkshalf Xiaodong Fan en opnieuw Chao He een van hun armen. Journalist Xiao Yu van Sina Sports deed zondag in een analyse een poging om de maatregel van de autoriteiten te verklaren: “Sommigen beschouwen tattoos als een teken van meer drang naar individualisering. Als voetballer heb je de verantwoordelijkheid om een gezonde voetbalcultuur uit te dragen naar de gemeenschap. Je hebt een voorbeeldfunctie. Er zijn verschillen tussen de Chinese en Westerse culturen en China heeft haar eigen culturele tradities en waarden. Daarbij komt dat het hebben van veel tatoeages de gezondheid van de spelers kan aantasten”, schreef de verslaggever vanuit Nanning in de autonome regio Guangxi.

Jong publiek

“Eerder is al verzocht om geen getatoeëerde (hiphop-) artiesten uit te nodigen in televisieprogramma’s, alles met het doel een gezonde en positieve cultuur over te dragen aan de gemeenschap.” Xia Yu erkende dat het onderwerp ‘controversieel’ is: “In het internationale voetbal zijn er meer en meer voetballers met tatoeages en die tattoos verhinderen ook niet dat die spelers uitgroeien tot rolmodellen…” De autoriteiten hebben nog geen officiële mededelingen gedaan over het tatoeageverbod, maar Sohu Sports berichtte maandag dat de bond binnenkort ‘gedetailleerde maatregelen’ zal communiceren. “China wil hiermee het culturele vertrouwen tussen alle nationaliteiten en de kernsocialistische waarden bevorderen. De nationale ploeg moet als een voorbeeld dienen voor een gezonde sportcultuur”, klonk het.

Volgens Sina is het tatoeageverbod niet van toepassing op competitiewedstrijden en worden buitenlandse spelers sowieso ontzien. Vooralsnog. “Dat betekent niet dat clubs in de toekomst niet alsnog restricties opgelegd kunnen krijgen, want het past in een trend. Maar als spelers geen tatoeages meer mogen dragen, dan zou dat praktische problemen opleveren. Wat doen we met de buitenlanders? Met de trainers? Of wat te denken van buitenlandse scheidsrechters? Vier clubs uit de Super League doen mee aan de Aziatische Champions League. Moeten de tatoeages in wedstrijden van die competitie dan ook bedekt worden?” Overigens stelt Ye Mingrui van de Dalian Daily dat de autoriteiten de clubs al wél hebben laten weten dat ook hun Chinese spelers rekening moeten houden met het verbod.

Ye Mingrui denkt niet dat de maatregel voor ‘problemen’ gaat zorgen, zo schreef hij maandag: “Bovendien is het primaire doel ervan positief.” Hij is niet de enige die er zo over denkt. Jia Xiuquan, de bondscoach van China Onder-19, juicht de regel toe: “Ik heb een hekel aan elke vorm van geverfd haar en tatoeages. Iedere speler die door mij geselecteerd wil worden, moet de tatoeages bedekken en de kleurspoeling wegwassen. De spelers moeten zich namelijk op het voetbal focussen en niet op hun imago en uiterlijk.” Voetbalfan Gao Liao uit Beijing sluit zich daarbij aan: “Sinds de wedstrijden worden uitgezonden op tv, denk ik dat het goed is dat de tatoeages bedekt worden. Er kijkt namelijk ook veel jong publiek.”