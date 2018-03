‘Gertjan Verbeek op non-actief gesteld als trainer van FC Twente’

FC Twente heeft trainer Gertjan Verbeek per direct op non-actief gezet, zo meldt TC Tubantia. De coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. Twente is terug te vinden op de laatste plaats in de Eredivisie en degradatie naar de Jupiler League dreigt. Vanaf dinsdag staat Marino Pusic voor de groep. Onder hem werd voor het laatst op eigen veld gewonnen, tegen Roda JC op 21 oktober. Behalve Verbeek moet ook assistent Jan de Jonge het veld ruimen.

Eerder dit seizoen werd René Hake al ontslagen vanwege de slechte resultaten. Hij werd tijdelijk vervangen door Pusic, waarna Verbeek werd aangesteld. Sindsdien won FC Twente slechts eenmaal en zakte de club uit Enschede af naar de achttiende plaats op de ranglijst. Verbeek kreeg gedurende zijn tijd bij de Tukkers veel kritiek te verwerken, zowel vanuit de supporters als intern. Na zijn aanstelling op 29 oktober won FC Twente in de 21 wedstrijden die volgden slechts één keer. Geen trainer presteerde slechter in de clubgeschiedenis.

Vorige week gaf technisch en commercieel directeur Jan van Halst nog meerdere malen in de media aan dat Verbeek het vertrouwen krijgt en met hem het seizoen afgemaakt zou worden. Ook statutair directeur Erik Velderman zei in De Telegraaf dat de positie van de trainer geen punt van discussie was. Desondanks is Verbeek nu toch ontslagen, al laat de bevestiging van Twente nog op zich wachten. Volgens het dagblad leidde Verbeek maandag nog de training en kreeg hij daarna het slechte nieuws te horen.