‘Het laatste half jaar bij BVB was prima, maar de laatste maand met Bosz…’

Marc Bartra verkaste afgelopen transferperiode van Borussia Dortmund naar Real Betis voor ongeveer 10,5 miljoen euro. De Spaanse verdediger zegt in gesprek met Sport dat hij zich het eerste jaar bij de Duitse topclub zeer comfortabel voelde, maar dat hij na de komst van Peter Bosz zich niet meer opperbest voelde, ook omdat de club minder presteerde.

"In Dortmund had ik het eerste jaar een heel goed seizoen, ook het laatste half jaar was prima bij BVB. Maar de laatste maand met Peter Bosz… We hadden niets meer gewonnen, het was merkwaardig", zegt Bartra. Later was Peter Stöger de eindverantwoordelijke bij BVB, maar de stopper wilde niet langer meer op zijn kans wachten bij Dortmund.

"Ik had lange tijd niet meer gespeeld en ik wilde niet dat mijn seizoen verloren ging. Ik vond daarom dat een transfer de beste optie was. Het was geen gemakkelijke beslissing. Ik moest ook redelijk snel beslissen, ik had geen tijd om rustig na te denken. Maar er was iets in mij dat zei dat ik hier naartoe moest. Ik ben echt gegroeid in mijn tijd bij Dortmund."