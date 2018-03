‘Liverpool werkt aan nieuw contract van 230.000 euro per week’

Liverpool wil Mohamed Salah langer aan de club binden. De Daily Mirror schrijft dat de 25-jarige aanvaller kan bijtekenen tegenover een weeksalaris van 200.000 pond, omgerekend bijna 230.000 euro. Salah ligt momenteel tot medio 2022 vast.

De Egyptisch international staat in de belangstelling van onder meer Real Madrid, maar Liverpool is niet van plan om na Philippe Coutinho opnieuw een speler naar LaLiga te laten gaan. Salah lijkt zelf ook niet van plan om te vertrekken. “Ik houd van de Premier League. Mijn stijl past bij deze competitie, ik vind het geweldig om hier te spelen”, zei hij onlangs.

Als een verrassing komt het overigens niet dat Liverpool achter de schermen bezig is met een nieuw contract voor Salah, want de boulevardpers meldde medio februari al dat zowel Salah als Sadio Mané kan bijtekenen. Salah maakte tot dusverre 36 doelpunten in 41 officiële wedstrijden voor the Reds en gaf er bovendien 12 assists bij.