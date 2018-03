Messi ‘vernederde’ goede vriend: ‘Nadien ben ik van partner geruild’

Cesc Fàbregas kan tot op de dag van vandaag nog steeds niet geloven hoe goed Lionel Messi wel niet is. De middenvelder van Chelsea was jarenlang teamgenoot van de Argentijn bij Barcelona; eerst in de jeugdopleiding, later in de hoofdmacht. De Spaans international werd bij zijn allereerste training met Messi naar eigen zeggen 'vernederd' door zijn goede vriend.

"Ik moest hem verdedigen en je weet dat hij naar links gaat. Dat doet hij ook, maar hij zorgt er dan nog steeds voor dat je op de grond valt. Het was een één-op-één oefening met een doelman, waarbij een speler van de goal af moest rennen, terwijl de ander aanvalt. Ik was vol zelfvertrouwen en dacht dat het onmogelijk was dat dit kleine jochie zoiets doet", zegt Fàbregas tegenover TyC Sports.

"Hij was een erg verlegen jongeman, ook erg klein en dun. We probeerden hem vaak de bal te geven, zodat hij zich open ging stellen en zich comfortabel ging voelen met ons. Maar die ervaring om tegenover Messi te staan... Nadien ben ik van partner geruild. Ik wilde niet meer vernederd worden. Ik begrijp niet waarom hij in eigen land zoveel kritiek krijgt, aangezien hij juist in Argentinië zich gewaardeerd moet voelen."