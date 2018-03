Koeman start niet met dezelfde elf: ‘We moeten een man meer creëren’

Ronald Koeman beschikt maandagavond over een fitte selectie als Oranje het in een vriendschappelijke wedstrijd opneemt tegen Portugal. “Als ik wil kan ik met dezelfde elf starten als tegen Engeland”, zegt de bondscoach op de persconferentie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Maar… Dat doe ik niet."

Het gerucht ging dat Koeman zou opteren voor een ander systeem dan is gebruikt in de wedstrijd tegen Engeland (0-1), maar van een grote verandering lijkt geen sprake: "We spelen geen 5-3-2 om ons alleen maar aan te passen aan de tegenstander. In dat systeem moeten we ook zelf aanvallend iets creëren. We moeten proberen het elftal zo neer te zetten dat je ergens op het veld een man meer creëert.”

Koeman blikt zondag ook terug op de confrontatie met the Three Lions afgelopen vrijdag en stelt dat de tegenstander niet heel veel kansen heeft gehad: “Wij ook niet, maar Engeland ook niet. We zijn niet meer de beste van de wereld. Al een tijdje niet meer. Dan moet je proberen om op een andere manier resultaat te boeken", aldus Koeman, die al verklapt dat Jasper Cillessen en Georginio Wijnaldum gaan spelen.

De bondscoach weet dat vooral Cristiano Ronaldo de gevaarlijke man is bij Portugal: “Hij is een speler die altijd kan scoren, uit het niets, en heeft altijd een hoog rendement. Eigenlijk zijn er maar twee van dit soort spelers, Lionel Messi en Ronaldo. Wie weet krijgen wij ook ooit weer zo'n speler. Niemand weet dat", citeert de NOS.