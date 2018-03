‘Ik denk dat Virgil een geweldige aanwezigheid is, dat kan iedereen zien’

Ploeggenoten Virgil van Dijk en Joe Gomez stonden vrijdag in Amsterdam tegenover elkaar tijdens de oefeninterland tussen Oranje en Engeland (0-1). De twintigjarige verdediger van Liverpool moest al na tien minuten het veld verlaten met een blessure. Tegenover Sky Sports zegt Gomez dat hij blij is met de winterse komst van Van Dijk naar Liverpool.

Door de komst van de Nederlander krijgt Gomez misschien minder snel een plaats in het eerste elftal van Liverpool als centrumverdediger, maar zo ervaart de jonge verdediger dat zelf niet. “Ik zie het niet alsof hij mijn pad blokkeert, het is juist een kans om veel van hem te leren. Het is niet zo dat ik enorm gestrest of paranoïde raak als er een speler bijkomt. Ik probeer juist alles in me op te nemen en om een enorme spons te zijn”, vertelt de drievoudig Engels international.

“Ik denk dat Virgil een geweldige aanwezigheid is, dat kan iedereen zien. Hij heeft een hele dominante manier van spelen en met zijn lichaamstaal laat hij zien dat hij sterk aan de bal is”, vervolgt Gomez. Bij Liverpool draait het dit seizoen vooral om Mohamed Salah, die reeds 36 treffers op zijn naam heeft staan. Tijdens zijn eerste interland voor Engeland nam Gomez het op tegen Neymar. “Ik weet niet zeker wie beter is.”

“Het zijn allebei geweldige spelers en het is voor mij fantastisch om met of tegen zulke spelers te mogen spelen. Je moet de balans vinden tussen iemand respecteren en realiseren dat hij wel je tegenstander is. Je mag geen ontzag tonen, want dat kan verkeerd uitpakken. Ik probeer er gewoon heel veel van te leren”, besluit de verdediger van Liverpool.