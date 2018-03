‘Real Madrid gaat in de zomer opnieuw voor verhuur aan Bundesliga-club'

De wegen van Marcos Llorente en Real Madrid gaan komende zomer scheiden, zo melden diverse Spaanse media zaterdagavond. De middenvelder komt dit seizoen amper in de plannen van Zinédine Zidane voor en zou naar verluidt in de zomer op zoek willen naar een club waar hij meer minuten en kansen krijgt. De verbintenis van Llorente loopt pas medio 2021 ten einde.

Llorente, 23 jaar, maakte in oktober 2015 zijn debuut in de hoofdmacht van Real Madrid en kwam dat seizoen tot drie optredens. De middenvelder werd het seizoen erop uitgeleend aan Deportivo Alavés, waar hij tot 34 wedstrijden kwam en een uitstekende indruk achterliet. Zidane koos ervoor om de middenvelder bij de selectie van de Koninklijke te houden.

Llorente wilde dit seizoen meer zijn dan alleen de stand-in van Casemiro, maar hij bekeek veel wedstrijden vanaf de tribune. De teller staat vooralsnog op slechts 942 speelminuten, waarvan een groot deel in de Copa del Rey. In het nieuwe kalenderjaar kwam hij niet verder dan 182 minuten. Real Sociedad en Eintracht Frankfurt hebben interesse.

Real Madrid zou er naar verluidt veel voor voelen om Llorente tijdelijk naar de Bundesliga te sturen. Dat gebeurde in een eerder stadium met onder meer Daniel Carvajal en Jesús Vallejo. Carvajal werd na een seizoen al opgepikt bij Bayer Leverkusen, via een terugkoopoptie, terwijl Vallejo op huurbasis voor Eintracht Frankfurt een van de betere verdedigers van de Bundesliga in 2016/17 was.