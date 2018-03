Familie Cruijff waarschuwt Ajax: ‘Het is respectloos’

Zaterdag is het precies twee jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. Ajax beloofde na diens overlijden zijn stadion te vernoemen naar het clubicoon, maar vooralsnog is de naamswijziging nog altijd niet doorgevoerd. De familie Cruijff baalt van de gang van zaken en waarschuwt zaterdag bij monde van een woordvoerster dat de kwestie niet veel langer moet aanmodderen.

Ofschoon de thuishaven van Ajax in de volksmond sinds ongeveer een jaar al bekend staat als de Johan Cruijff ArenA, heet het stadion officieel nog altijd de Amsterdam ArenA. Ajax, de gemeente Amsterdam en de directe van de ArenA zijn nog altijd niet tot overeenstemming gekomen over een naamswijziging en dat zint de familie Cruijff allerminst, zo laat Carole Thate, general manager van World of Johan Cruyff, weten in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.

"Ik heb tot nu toe geen positieve signalen gehoord. Heel teleurstellend", zo klinkt het. Thate noemt het gedrag van de betrokken partijen 'respectloos'. Volgens haar is niet uitgesloten dat de nabestaanden van Cruijff zelf het verzoek zullen neerleggen om af te zien van de naamsverandering. "Je moet ervoor waken dat de familie niet zegt: 'ja, jongens, graag of niet'. Maar we hopen natuurlijk dat het niet zover zal komen."

Thate hoopt dat het stadion op 25 april, de geboortedag van Cruijff, alsnog omgedoopt zal worden tot de Johan Cruijff ArenA, maar voorlopig lijkt er, vooral vanwege de financiële belangen, nog geen schot in de zaak te zitten. Dat steekt bij de familie Cruijff. "Voor hem was Ajax een vierde kind. Daarom raakt het de familie des te meer dat het niet lukt om die arena naar Johan te vernoemen."