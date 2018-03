Chili begint wederopbouw met zege op WK-ganger; Vidal scoort fraai

Chili heeft zaterdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd weten af te rekenen met Zweden. Beide landen hielden elkaar in Solna lang in evenwicht, maar door een laat doelpunt van Marcos Bolados gingen de bezoekers er toch nog met de zege vandoor: 1-2.

De Chilenen zullen aankomende zomer één van de grote afwezigen zijn op het WK in Rusland, maar nieuwbakken bondscoach Reinaldo Rueda zag zijn team tegen WK-ganger Zweden in elk geval uitstekende uit de startblokken schieten. Arturo Vidal opende halverwege de eerste helft de score, door na een afvallende hoekschop fraai raak te schieten.

Het antwoord van de Zweden liet echter niet lang op zich af: Ola Toivonen nivelleerde de score amper een minuut na het openingsdoelpunt van Vidal alweer, door als eindstation van een mooie aanval te fungeren. Het duel leek vervolgens onbeslist te eindigen, maar debutant Bolados bepaalde in de slotminuut toch anders, door uit een rebound raak te schieten.

Zweden, waar naast Toivonen ook Kristoffer Nordfeldt, Andreas Granqvist en Marcus Berg aan de aftrap verschenen en Oscar Hiljemark inviel, beleefde zo een teleurstellend begin van zijn voorbereiding op het WK. De Scandinaviërs zijn aankomende zomer ingedeeld in een groep met Duitsland, Mexico en Zuid-Korea.