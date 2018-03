‘Cruijff stond voor echt voetbal, daar heb ik zo’n beetje alles aan te danken’

Zaterdag is het twee jaar geleden dat Johan Cruijff overleed en de legendarische nummer 14 wordt nog altijd gemist in de nationale en internationale voetbalwereld. Bryan Roy maakte de Ajax-icoon als trainer van de Amsterdammers mee en denkt dat zijn loopbaan er heel anders had uitgezien als hij nooit met Cruijff had gewerkt.

“Vooral in deze tijd van het jaar realiseer ik me dat ik zonder Johan nooit profvoetballer was geworden. Nee, echt. Ik was broodmager, hè. Andere trainers zouden mij hebben afgeschreven. Te licht. Johan stond voor het échte voetbal. Daar heb ik zo'n beetje alles aan te danken. Maar met mij vele andere voetballers. Eigenlijk denk ik nog elke dag aan Johan”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De voormalige buitenspeler omschrijft Cruijff als een ‘kritische geest die iedereen in de Nederlandse voetbalwereld scherp hield’. Roy ziet ook dat het aantrekkelijke voetbal waar Cruijff voor stond nog maar moeilijk terug te vinden is op de vaderlandse velden: “Ik bedoel: waar zijn de creatieve spelers? Waar zie je nog écht mooi voetbal? Ja, bij FC Barcelona en bij het Manchester City van Pep Guardiola. Precies, de club en de trainer die nog voortborduren op het gedachtegoed van Cruijff.”