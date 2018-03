Weghorst is officieel international: ‘Dit pakken ze me niet meer af’

Wout Weghorst mag zich sinds vrijdagavond officieel international noemen. De spits van AZ kwam na 89 minuten in het veld voor Stefan de Vrij, maar kon het Nederlands elftal niet meer voor een nederlaag behoeden. Weghorst stond dan ook met een enigszins dubbel gevoel de verslaggever van Voetbal Inside te woord.

“Dit pakken ze me niet meer af”, begint de 25-jarige Weghorst. “Ik mocht mij in de 85e minuut klaarmaken, maar de bal ging maar niet uit. Het was dus kort, maar ook heel mooi. Het is jammer dat je in de slotfase niet iets kan creëren, want daar hoop je wel op. Dat is jammer.”

“Je gaat opportunistisch spelen en wil oorlog maken in de zestien en duels aangaan. De bal viel er twee keer gevaarlijk achter, maar net niet goed. Wat ik dacht toen ik het veld inkwam? Dan denk je niet meer zoveel. Dan is het gewoon ‘gaan’. Je denkt er dan niet aan hoe mooi het is, want je wil een resultaat halen en die bal erin rossen.” Voor AZ staat de teller van Weghorst dit seizoen op 21 treffers.