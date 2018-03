‘Er gaat volgend seizoen een grote verandering plaatsvinden bij PSG’

Paris Saint-Germain is op nationaal niveau nagenoeg onverslaanbaar, maar succesvol zijn in de Champions League is de club vooralsnog een brug te ver gebleken. Les Parisiens werden begin maart uit de achtste finale van het miljardenbal gekegeld door Real Madrid, maar Ángel Di María heeft er alle vertrouwen in dat PSG in de toekomst dichter bij het winnen van ‘De Cup met de Grote Oren’ kan komen.

De aanvaller omschrijft de uitschakeling in de Champions League in een interview met de krant Olé als ‘een harde klap’: “We hebben vierhonderd miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, de club had andere verwachtingen met Neymar (de aanvaller raakte geblesseerd, red.) en het was normaal dat de algehele verwachtingen erg hoog waren. De club heeft het echt gevoeld dat men is uitgeschakeld in de Champions League. Er gaat hier volgend seizoen een grote verandering plaatsvinden”, aldus Di María.

“Het was na de uitschakeling duidelijk dat, gezien de komst van veel grote spelers, de fans kritisch en teleurgesteld zouden zijn. Maar je weet dat je niet moet opgeven als zoiets gebeurt. We hebben nu nog drie competities waar we in meedoen en we proberen die allemaal te winnen. Als dat lukt, dan zou dat erg positief zijn, want vorig seizoen lukte dat ons niet”, aldus Di María, die vrijdagavond met zijn land in actie komt tegen Italië.

Di María zegt het fijn te vinden om in één elftal te spelen met Lionel Messi: “Ik houd ervan om met de dwerg te spelen”, knipoogt hij. “Het is geweldig, onvergetelijk. Het is iets waarvan ik tegen mijn dochters kan zeggen: ‘ik was daar, ik heb het veld met hem gedeeld. Het was het beste dat mij in het voetbal is overkomen’. Het lijdt geen twijfel dat het voetbal hem een WK verschuldigd, voor alles wat Messi heeft laten zien. En natuurlijk willen we Lionel daarbij helpen.”