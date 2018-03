Roberto Carlos wijst WK-favoriet aan: ‘Kan geen land opnoemen dat zo voetbalt’

Het WK in Rusland begint over precies 83 dagen. De meeste ogen zullen tijdens het toernooi gericht zijn op Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar volgens Roberto Carlos mag men ook het nodige verwachten van Neymar. De oud-verdediger is vol goede hoop dat de Braziliaanse superster zijn land naar de zesde wereldtitel in de historie kan leiden.

Ofschoon Neymar momenteel nog herstellende is van een enkelblessure, heeft Roberto Carlos hoge verwachtingen van zijn landgenoot. "Het gaat de goede kant op met Neymar", vertelt de voormalig linksback van onder meer Real Madrid in gesprek met Omnisport. "Het is jammer van zijn blessure, maar Neymar doet alles goed om de beste speler ter wereld te zijn."

"Brazilië is de favoriet voor de wereldtitel. Natuurlijk hoop ik als Braziliaan dat Brazilië het WK wint, maar als ik Brazilië zie voetballen, dan kan ik geen ander land opnoemen dat op dezelfde manier voetbalt", aldus Roberto Carlos. "De selectie van Brazilië is meer dan alleen Neymar. Dat maakt de ploeg zo sterk. Daarnaast hebben ze een fantastische bondscoach (Tite, red.). Brazilië is de favoriet."

De laatste keer dat het Zuid-Amerikaanse land beslag wist te leggen op de wereldtitel was in 2002. Roberto Carlos vindt het dan ook de hoogste tijd voor nieuw mondiaal succes. Ofschoon hij ook onder de indruk zegt te zijn van Spanje, denkt hij dat Brazilië de te kloppen ploeg is in Rusland. "Een land dat al vijf wereldtitels heeft, moet de zesde winnen. Brazilië heeft een nieuwe manier van voetballen. Dit kan de tegenstanders verrassen."