‘Messi is de beste, het zal meer zijn team worden dan het mijne’

Argentinië speelt in de voorbereiding op het WK in Rusland twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Italië en Spanje en net als aankomende zomer zullen ook nu de ogen in het Zuid-Amerikaanse land gericht zijn op Lionel Messi. Voor de ster van Barcelona wordt het mondiale eindtoernooi waarschijnlijk een van de laatste kansen om een prijs te winnen met zijn land en bondscoach Jorge Sampaoli denkt dat Messi klaar is om het team op sleeptouw te nemen.

“Dit wordt zijn team. Hij is de beste en is nu zo ervaren dat hij het team op zijn schouders kan nemen. Het is meer zijn team dan het mijne”, vertelde de bondscoach donderdag tijdens een perspraatje. “Iedereen ziet voor ons een leidende rol op het WK en het is mijn verplichting om dat nog verder te vergroten, om te zorgen dat onze rivalen ons nog meer gaan vrezen. Argentinië wordt vandaag de dag enorm gerespecteerd.”

“Ik zie dat de toewijding van de spelers voortdurend toeneemt, net als de toewijding aan het plan, de spelers weten dat ze moeten aanvallen”, ging Sampaoli verder. Een van de spelers die normaal gesproken voor de aanvallende impulsen moet zorgen is Sergio Agüero, maar de spits van Manchester City lijkt de wedstrijd tegen Italië wegens een knieblessure in ieder geval niet te halen: “Agüero is geweldig in vorm, al was de beste Agüero die van Independiente. Messi en Agüero kunnen elkaar heel goed aanvullen.”

“We staan in contact met de dokters van Manchester City en evalueren de situatie om te kijken of hij zijn rol kan spelen. Het lijkt erop dat hij de eerste wedstrijd moet missen en we zullen zien wat er de tweede wedstrijd gaat gebeuren. Het wordt moeilijk voor hem om tegen Spanje te spelen, maar we willen het wel proberen. Het is de moeite waard. We hebben het besproken met City, als zijn situatie substantieel verbetert kan hij mee naar Madrid om te spelen. Maar het wordt moeilijk aangezien er nog maar weinig tijd is.” Argentinië neemt het vrijdag in het Etihad Stadium op tegen Italië, terwijl Spanje dinsdag in het Wanda Metropolitano de tegenstander is.