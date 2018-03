‘Ben op mijn Vespa de voetballerij ingerold en verlaat het in een bedrijfsauto’

Vorig jaar besloot Gianluigi Buffon een einde aan zijn interlandloopbaan te maken, vlak nadat Zweden ervoor zorgde dat het Zuid-Europese land niet aanwezig zal zijn op het WK. De doelman van Juventus is echter weer van de partij als Italië het vrijdag opneemt tegen Argentinië. Buffon verwacht echter niet dat hij tot het EK van 2020 voor Italië zal uitkomen.

"Volgens mij heeft iedereen wel door wat de situatie is en welke rol ik speel", zegt Buffon donderdagavond, geciteerd door verschillende Italiaanse media. "Volgens mij ben ik altijd positief en erg onbaatzuchtig geweest in mijn carrière. Toen het duidelijk was dat dit geen 'testimonial' is en ik echt van waarde kan zijn voor de ploeg, ben ik hier met veel enthousiasme naartoe gereisd."

"Ik ben veertig jaar oud, maar nog steeds de eerste doelman van Juventus. Ik weet nog niet of de laatste wedstrijd van mijn carrière voor Italië of Juventus zal zijn. Ik weet wel dat ik het dan sober wil houden. Ik ben de voetballerij binnengekomen op mijn Vespa, ik zal het verlaten met een bedrijfsauto. Want dat is de enige auto die ik heb, die Juventus voor mij regelt."