Debuut tegen Oranje levert opa van talent ruim twintigduizend euro op

De Engelse nationale ploeg oefent vrijdagavond tegen het Oranje van de net aangetreden bondscoach Ronald Koeman en de grootvader van Lewis Cook zal dat duel om meerdere reden gespannen aanschouwen. Naast dat zijn kleinzoon zijn debuut kan gaan maken voor the Three Lions kan opa Trevor Burlingham ook een mooi bedrag overhouden aan die vuurdoop.

Toen de inmiddels 21-jarige Cook in 2014 zijn doorbraak beleefde bij Leeds United toog Burlingham naar het plaatselijke wedkantoor om een kleine 575 euro in zetten op de stelling dat Cook nog voor zijn 26e verjaardag zijn debuut zou maken voor Engeland. De bookies van William Hill gingen hierin mee, waardoor Burlingham nu bijna 23 duizend euro uitgekeerd krijgt als Cook inderdaad zijn eerste cap voor Engeland verdient.

Een woordvoerder van de bookmaker lijkt zich al te hebben neergelegd bij een debuut van de middenvelder, die tegenwoordig het shirt van AFC Bournemouth draagt: “Lewis is natuurlijk al eerder geselecteerd zonder dat hij zijn debuut maakt, maar het lijkt nu slechts een kwestie van wanneer en niet óf zijn grootvader terugbetaald gaat worden voor het vertrouwen dat hij toonde in zijn kleinzoon.”

“Hij is dit seizoen geweldig in vorm en verdient het zeker om opgeroepen te worden, dus laten we hopen dat hij er nog een schepje bovenop kan doen en in de komende dagen zijn debuut kan maken”, legde het wedkantoor uit aan de Daily Mirror. Als bondscoach Gareth Southgate Cook niet laat debuteren tegen Oranje krijgt het talent dinsdagavond tegen Italië overigens nog een kans.