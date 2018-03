Uitverkorene van Koeman trots: ‘Die heb ik natuurlijk wel een appje gestuurd’

Ronald Koeman maakte donderdagmiddag dat Virgil van Dijk zijn eerste aanvoerder zal zijn bij het Nederlands elftal. De bondscoach, die Daley Blind, Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum in willekeurige volgorde als tweede aanvoerders ziet, heeft vertrouwen in de verdediger van Liverpool, zo gaf hij aan. Van Dijk zelf is bijzonder trots dat hij de opvolger is van Arjen Robben.

“Geweldig nieuws. Ook voor mijn familie. Een hele eer. Ik ben er heel blij mee. De bondscoach heeft me uitgelegd waarom ik de nieuwe aanvoerder ben. Daarna heb ik het verteld aan de mensen die dicht bij me staan. Niet al te veel, maar mijn vrouw heb ik natuurlijk wel een appje gestuurd. Of ik een gat in de lucht sprong? Ja zeker, ik ben hartstikke blij”, citeren het Algemeen Dagblad en Voetbal International.

“Ik heb zelf al met veel aanvoerders te maken gehad. De eerste keer aanvoerder en dat tegen Engeland, het land waar ik speel. Engeland heeft kwaliteit. Ik hoop dat ze het tijdens het WK goed doen, in elk geval beter dan de laatste toernooien”, aldus Van Dijk, die niet weet of zijn stap naar Liverpool heeft geholpen in het verkrijgen van de aanvoerdersband.

Koeman legde donderdag uit waarom Blind, Strootman en Wijnaldum ook kans maken op het dragen van de aanvoerdersband: “Het zijn jongens die bij grote clubs spelen. Ze hebben verantwoordelijkheid. Kevin maakt een goede indruk. Ik had uit de laatste interlands een wat ander beeld, dat hij niet de Kevin was die hij kán zijn. Dit soort jongens zijn heel belangrijk voor het elftal. Qua leeftijd en ervaring.”