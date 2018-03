Hoge boete voor Pieters: ‘Hij heeft ons lelijk in de steek gelaten’

Erik Pieters heeft zichzelf in de problemen gebracht bij Stoke City. De Nederlandse linksback heeft naar verluidt een enorme boete opgelegd gekregen voor het overtreden van de clubafspraken. Op de avond voor de wedstrijd tegen Everton (1-2 nederlaag) van afgelopen zaterdag, ging Pieters een avondje uit. Het kostte hem zijn basisplaats tegen the Toffees en volgens de Daily Telegraph kreeg hij daar bovenop nog eens een boete van naar verluidt tachtigduizend euro.

Manager Paul Lambert wilde Pieters vanuit de basis laten starten tegen Everton, maar veranderde van gedachte toen hij op de hoogte werd gebracht van de stapavond van de Nederlander. Samen met zijn vrouw Nermina Pieters-Mekic was hij op vrijdagavond namelijk bij de opening van een nachtclub in Hale. De 29-jarige verdediger werd gefotografeerd, waardoor Lambert overtuigd was van de aanwezigheid van zijn speler.

De manager reageerde furieus en verwijderde Pieters uit de wedstrijdselectie. Ook zou hij de ex-speler van onder meer PSV een boete van twee weeksalarissen opgelegd hebben, omgerekend circa tachtigduizend euro. “Erik is een zeer ervaren speler”, zegt voorzitter Peter Coates in Stoke Sentinel. “We zijn daarom extreem teleurgesteld in hem over dat hij uit is gegaan op de avond voor een grote wedstrijd. We verwachten professionaliteit van onze spelers en Erik heeft ons lelijk in steek gelaten.”