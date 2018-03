‘Waarom zouden Real en Barcelona eigenlijk géén interesse hebben?’

Mohamed Salah is aan een voortreffelijk seizoen bezig bij Liverpool en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Craig Bellamy drukt the Reds echter op het hart dat zij zich niet al te veel zorgen moeten maken over een eventueel vertrek van de 25-jarige Egyptenaar.

“Als ik Liverpool was, dan zou ik de interesse in Salah als een compliment beschouwen”, aldus Bellamy tegenover Sky Sports. “Waarom zouden die topclubs eigenlijk geen interesse hebben in Salah? Ik zou mij pas zorgen maken als ze dat niet zouden hebben. Maar Real Madrid en Barcelona zullen zeker nog zo’n seizoen van Salah willen zien.”

“Er lopen spelers rond die zichzelf al twee, drie jaar hebben bewezen en misschien dichter bij clubs als Barcelona en Real staan dan Salah. Dit zijn namelijk clubs van het hoogste niveau. Als ze jou willen hebben, dan wil je daar absoluut naartoe. Het zijn clubs van een andere planeet, maar ik zie het (een transfer van Salah, red.) komende zomer niet gebeuren.”