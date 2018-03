‘Concurrent Ünal overtuigt niet en staat voor terugkeer naar AC Milan’

Het dienstverband van Carlos Bacca bij Villarreal blijft mogelijk beperkt tot slechts één seizoen. De 31-jarige spits uit Colombia wordt deze voetbaljaargang gehuurd van AC Milan, maar de Spaanse club is volgens Marca niet voornemens de optie tot koop die het had bedongen in de huurovereenkomst te lichten.

Villarreal kan Bacca aan het einde van dit seizoen voor een bedrag van vijftien miljoen euro definitief overnemen van Milan, maar de huidige nummer vijf van LaLiga zou zijn twijfels hebben over de aanvaller, die nog tot medio 2020 vastligt in San Siro. De ex-speler van onder meer Club Brugge en Sevilla was in 35 officiële wedstrijden dit seizoen goed voor 12 doelpunten en 6 assists.

Door het winterse vertrek van Cédric Bakambu naar het Chinese Beijing Sinobo Guoan is Bacca met die cijfers momenteel clubtopscorer van Villarreal. Om die reden is het volgens Spaanse media ook niet ondenkbaar dat El Submarino Amarillo met zijn stugge houding de vraagprijs van Milan voor Bacca naar beneden probeert te drijven.

Overigens zou een terugkeer van Bacca naar Italië niet slecht uitkomen voor Enes Ünal. Bacca is in de punt van de aanval de voornaamste concurrent van de Turkse spits bij Villarreal. Ünal heeft het in zijn debuutjaar in Spanje lastig, maar gaf afgelopen weekeinde wel zijn visitekaartje af, door de topper met Atlético Madrid met twee doelpunten in het voordeel van de geelhemden te beslissen.