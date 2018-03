Engelse top bekijkt toptalent: ‘Ik hoorde het na afloop, een mooie bevestiging’

Kik Pierie ontwikkelt zich stormachtig. De pas zeventienjarige verdediger heeft reeds 26 wedstrijden in de Eredivisie achter de rug, veelal basisplekken verkregen door Jurgen Streppel. De jongeling, die momenteel actief is bij de Oranje Onder-19, baalt dan ook dat de trainer aan het einde van het seizoen gaat vertrekken bij sc Heerenveen.

“Dat ik al richting de dertig wedstrijden ga, daar heb ik zelf eigenlijk nog niet bij stilgestaan”, zegt Pierie in gesprek met Voetbal International. Het talent had niet verwacht dat hij zoveel aan spelen toe zou komen. “Het is leren, leren, leren. Dat is heel mooi. Daarom vind ik het ook jammer dat de trainer weggaat. Hij heeft me het vertrouwen gegeven.”

Pierie weet dat verschillende clubs hem in het vizier hebben. Bij de wedstrijd tegen Ajax zou de verdediger volgens de Engelse pers zelfs zijn gescout door topclubs uit de Premier League. “Ik hoorde het na afloop van die wedstrijd. Maar ik merk er zelf niet heel veel van. Het is een mooie bevestiging, maar als ze willen praten, moeten ze mijn zaakwaarnemer bellen. Als er iets serieus aan de hand is, hoor ik het vanzelf.”