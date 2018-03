‘Bayern München vangt bot bij grootste tienertalent van Duitsland’

Jann-Fiete Arp ziet voorlopig weinig heil in een overstap naar Bayern München. Volgens de woensdageditie van BILD heeft de aanvaller van Hamburger SV een contractvoorstel van de recordkampioen van Duitsland naast zich neergelegd. De achttienjarige Arp, de eerste speler geboren na de eeuwwisseling die in de Bundesliga scoorde, wil eerst de ontwikkelingen bij zijn werkgever afwachten.

Arp heeft een uitstekende relatie met Christian Titz, die tegenwoordig bij de financieel en sportief noodlijdende club voor de selectie staat. De opvolger van Bernd Hollerbach werkte in de jeugd van die Rothosen al met de aanvaller samen en stelde de tiener in zijn eerste Bundesliga-duel met Hertha BSC (1-2 verlies) in de basiself op.

Met nog zeven speeldagen te gaan neemt HSV de laatste plaats in de Bundesliga in. De achterstand op de zestiende plek, die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie en degradatie, bedraagt liefst zeven punten. Uitkomen in de Bundesliga of de 2. Bundesliga én het aanblijven van Titz als eindverantwoordelijke zijn zodoende cruciaal voor Arp.

Arp wordt gezien als het grootste tienertalent van Duitsland. De achttienjarige aanvaller heeft inmiddels veertien duels voor HSV gespeeld en was daarin tweemaal trefzeker. Zijn prestaties bij Duitsland Onder-17 zijn indrukwekkend. Mede dankzij zijn vijf goals op het EK Onder-17 en zeven treffers op het WK Onder-17, beide vorig jaar, staat de teller op achttien doelpunten in negentien interlands.